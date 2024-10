Ilfoglio.it - Ora anche l’Onu si scaglia contro la scalata maschile negli sport femminili

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nessuno, a quanto pare, è più al sicuro dall’ideologia transgender. Le freccette sono l’ultimo. Noa-Lynn van Leuven, biologicamente maschio, è diventata la prima giocatrice transgender a prenotare un posto nei World Darts Championships. Le preoccupazioni delle donne biologiche sembrano preoccupare poco van Leuven, per usare un eufemismo. Parlando con il media olandese NU, l’atleta si ètole “troie conservatrici e tossiche” che lo hanno criticato per aver gareggiato in eventi. Ora un nuovo rapporto delle Nazioni Unite afferma che paesi e istituzioniive dovrebbero garantire che le competizioniivesiano limitate alle atlete “il cui sesso biologico è femminile”. La relatrice speciale Reem Alsalem ha presentato il suo rapporto a un comitato dell’Assemblea generale.