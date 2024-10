Iltempo.it - Oggi l'ultimo saluto a Matilde. La famiglia lancia un progetto per la sicurezza

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Giaveno, nel Torinese, si prepara a dare l'Lorenzi, la promessa dello sci azzurro, tesserata con l'Esercito, morta a 19 anni in un incidente in allenamento in Alto Adige. Il sagrato della chiesa di San Lorenzo è già gremito di gente.il funerale. "Era una ragazza con tanta voglia di vivere e di emergere - ricorda Claudio Grosso, sindaco di Valgioie, paese in cui risiede ladi- era innamorata della montagna. La ricordo quando passeggiava con lae i cani nei boschi, era sempre sorridente e allegra". "Sono incredulo per quello che è accaduto - aggiunge - tutta la nostra comunità è incredula e triste". Si chiama "Matildina4safety" ilto dallain ricordo della ragazza.