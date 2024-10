Nuoto e solidarietà. ’Una vasca per Aisla’. Maratona contro la Sla (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna la Maratona di Nuoto di ventiquattro ore per le persone con SLA: è la decima edizione di "Una vasca per Aisla Firenze” che si svolgerà all’impianto dell’Affrico San Marcellino, piscina Renato Dani, dalle 13 di sabato 16 novembre alle 13 di domenica 17 novembre. Testimonial del decennale Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella 10 chilometri di Nuoto di fondo. Un traguardo importante per Aisla Firenze che ha mantenuto e rinnovato questo appuntamento, superando anche la prova del Covid. L’appuntamento è organizzato dalla Firenze Nuota Master, grazie al prezioso impegno del Consigliere Andrea Prayer, in collaborazione con la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale. "Con questa edizione della Maratona di Nuoto, di 24 ore, per Aisla – spiega il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – siamo arrivati a dieci. Sport.quotidiano.net - Nuoto e solidarietà. ’Una vasca per Aisla’. Maratona contro la Sla Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna ladidi ventiquattro ore per le persone con SLA: è la decima edizione di "Unaper Aisla Firenze” che si svolgerà all’impianto dell’Affrico San Marcellino, piscina Renato Dani, dalle 13 di sabato 16 novembre alle 13 di domenica 17 novembre. Testimonial del decennale Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella 10 chilometri didi fondo. Un traguardo importante per Aisla Firenze che ha mantenuto e rinnovato questo appuntamento, superando anche la prova del Covid. L’appuntamento è organizzato dalla Firenze Nuota Master, grazie al prezioso impegno del Consigliere Andrea Prayer, in collaborazione con la Fondazione La Compagnia di Babbo Natale. "Con questa edizione delladi, di 24 ore, per Aisla – spiega il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione – siamo arrivati a dieci.

