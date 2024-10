Nessun accordo sui buoni pasto tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e il sindacato Uil Fpl (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Uil Fpl della provincia di Chieti esprime forte disappunto verso la Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti, accusandola di "mantenere un atteggiamento antisindacale e di non rispettare le corrette relazioni sindacali". Al centro del dibattito, la questione dell’adeguamento del valore dei Chietitoday.it - Nessun accordo sui buoni pasto tra la Asl Lanciano Vasto Chieti e il sindacato Uil Fpl Leggi tutto 📰 Chietitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Uil Fpl della provincia diesprime forte disappunto verso la Direzione della Asl, accusandola di "mantenere un atteggiamento antisindacale e di non rispettare le corrette relazioni sindacali". Al centro del dibattito, la questione dell’adeguamento del valore dei

