Napoli il contratto di Kvara e gli obiettivi per gennaio

Il Napoli e la questione del rinnovo legata a Khvicha Kvaratskhelia: di seguito un articolo tratto dall'edizione odierna de Il Mattino. "C'è già un altro appuntamento fissato: l'11 novembre, sempre qui a Milano. Dopo la gara con l'Inter. E occhio a un dettaglio: potrebbe prendervi parte anche De Laurentiis. Che si tratti ancora di schermagli preliminari è fuori discussione: l'assenza del numero uno del club azzurro e del numero due, l'uomo dei conti, Chiavelli, dà il senso di una fase ancora di trattative". Napoli-entourage Kvara, sembra che il confronto Ma ieri, dopo l'incontro a Milano iniziato attorno alle 10,30 e terminato alle 14,30 dopo una cordiale pranzo, si può tranquillamente dire che il confronto è stato positivo e ha permesso di gettare le basi per il prolungamento sino al 2029. C'è ancora un nodo legato alle commissioni.

Gli azzurri offrono 5 milioni più bonus al georgiano, ma la clausola rescissoria divide le parti Il Napoli accelera per blindare il suo gioiello. L’incontro di ieri con l’entourage di Kvaratskhelia ha ...

segnali incoraggianti, le parti si rivedranno per trovare la migliore soluzione condivisa su cifre dell'ingaggio e clausola. Lo riporta Sky ...

La domanda di Kvara e del suo entourage ... fa parte del pacchetto della domanda; il Napoli, invece, non ritiene di doverla contemplare nel contratto che verrà. E se fosse un muro invalicabile, cioè ...

NAPOLI KVARA DISTANZA INGAGGIO – Ci sarebbero state importanti novità riguardo l’incontro di ieri tra la dirigenza del Napoli e Mamuka Jugeli in merito al possibile rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. A ...