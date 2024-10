Napoli, De Laurentiis e il sistema calcio (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Radio CRC, radio ufficiale del Napoli, è intervenuto Giorgio Mulé, Vicepresidente della Camera dei Deputati. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Un caffè con Chiariello’. “Il sistema calcio va completamente riformato. La questione è ‘Cosa fa la Federcalcio per attuare queste riforme?’ L’emendamento del decreto dello sport in cui ci sono delle formulazioni sull’autonomia alla Lega Serie A è stato ridotto rispetto all’equa rappresentanza della Lega. Ovviamente la prospettiva è che si trova al più presto un accordo che possa regolare i rapporti tra la Lega Serie A e la Federcalcio. Il passaggio dai tre consiglieri ai quattro riconosce solo il 2% in più di autonomia alla Lega calcio. L’emendamento, nonostante in Parlamento ci siano stati ripetutamente dei tentativi di bloccarlo, è stato tradotto in legge”. Leggi tutto 📰 Terzotemponapoli.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) A Radio CRC, radio ufficiale del, è intervenuto Giorgio Mulé, Vicepresidente della Camera dei Deputati. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Un caffè con Chiariello’. “Ilva completamente riformato. La questione è ‘Cosa fa la Federper attuare queste riforme?’ L’emendamento del decreto dello sport in cui ci sono delle formulazioni sull’autonomia alla Lega Serie A è stato ridotto rispetto all’equa rappresentanza della Lega. Ovviamente la prospettiva è che si trova al più presto un accordo che possa regolare i rapporti tra la Lega Serie A e la Feder. Il passaggio dai tre consiglieri ai quattro riconosce solo il 2% in più di autonomia alla Lega. L’emendamento, nonostante in Parlamento ci siano stati ripetutamente dei tentativi di bloccarlo, è stato tradotto in legge”.

