Mps quarto filone giudiziario sui crediti dubbi | la banca e la Consob responsabili civili

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Colpo di scena neldelle inchieste suMps, legato aideteriorati del periodo 2016-2018. A Milano è stata depositato il decreto di citazione con il quale il giudice per le indagini preliminari, Fiammetta Modica, ha disposto la citazione dei, che in caso di condanna degli imputati saranno chiamati a pagare i danni a centinaia di parti, tutti ex azionisti finiti nel tritacarne delle perdite e dell’azzeramento dei loro titoli. Se la citazione del Monte dei Paschi di Siena era scontata, non lo era quella della. Si tratta di un unicum nella storia dei processi legati a ipotesi di reato di societàrie: per la prima volta viene indicata la Commissione nazionale per le società e la Borsa come possibile responsabile di un eventuale danno ai risparmiatori, in questo caso per omessa sorveglianza.