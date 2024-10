Motta: «Il pareggio non è il risultato che vogliamo» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico della Juventus, Thiago Motta ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio con il Parma Le parole di Thiago Motta Avete concesso troppo? «Abbiamo concesso, ma anche creato tanto. A tratti abbiamo fatto bene e a tratti no, dobbiamo aumentare i momenti fatti bene per mettere in difficoltà le avversarie e avere il risultato che vogliamo che non è il pareggio » Leggi anche: Giuntoli: «La Juventus è una squadra molto giovane che deve crescere, il Napoli parte da un altro livello» Troppi errori tecnici? «È importante, ma è importante mantenere l’equilibrio della squadra. Oggi gli errori che abbiamo commesso sono negli ultimi metri, la conclusione. Ilnapolista.it - Motta: «Il pareggio non è il risultato che vogliamo» Leggi tutto 🔗 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico della Juventus, Thiagoha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo ilcon il Parma Le parole di ThiagoAvete concesso troppo? «Abbiamo concesso, ma anche creato tanto. A tratti abbiamo fatto bene e a tratti no, dobbiamo aumentare i momenti fatti bene per mettere in difficoltà le avversarie e avere ilcheche non è il» Leggi anche: Giuntoli: «La Juventus è una squadra molto giovane che deve crescere, il Napoli parte da un altro livello» Troppi errori tecnici? «È importante, ma è importante mantenere l’equilibrio della squadra. Oggi gli errori che abbiamo commesso sono negli ultimi metri, la conclusione.

