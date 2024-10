Iltempo.it - Migranti e hacker, Meloni: "Uno schifo i dossier. E dai giudici propaganda"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «Penso si debba mettere fine a questo». Giorgianon usa giri di parole per commentare l'ennesimo scandalo dei, il terzo dopo quello del bancario di Bari e degli spioni alla procura Antimafia. Poche ore prima il Guardasigilli Carlo Nordio era intervenuto alla Camera per garantire che presto verrà assicurato il massimo «controllo contro gli», riferendosi all'inchiesta della procura di Milano che ha scoperchiato gli 800milaconfezionati contro politici, persone dello spettacolo, sportivi e gente comune. «In questa Nazione c'è un mercato delle informazioni, si entra nelle banche dati, si rubano informazioni sensibili e si rivendono, come una volta si faceva con i gioielli - dice la premier- Penso si debba mettere fine a questo. Abbiamo visto diversi casi, pare ce ne sia un altro a Roma.