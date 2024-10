Giornalettismo.com - Meta ha siglato un accordo AI con la Reuters

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Avevano deciso di abbandonare il mondo del giornalismo, rimuovendo servizi come “instant articles” e “Crowdtangle”. Ma l’intelligenza artificiale sta facendo tornare – lentamente e con altre modalità – Mark Zuckerberg sui suoi passi. Infatti, nei giorni scorsi è stato firmato undi partnership pluriennale trae la famosa agenzia di stampa britannica. Ma cosa prevede questa intesa? Si fa riferimento al chatbot AI sviluppato dalla holding di Menlo Park – non ancora disponibile in Italia – che utilizzerà i contenuti giornalistici prodotti dall’edizione online dell’agenzia di stampa per fornire le risposte alle domande degli utenti.