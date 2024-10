Metropolitanmagazine.it - Mercurio nel tonno in scatola: Bloom e Foodwatch lanciano l’allarme

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il rapporto pubblicato in Francia dalle Organizzazioni non governative (Ong), secondo il quale ilindi diversi Paesi europei sarebbe significativamente contaminato dal, ritenuto altamente nocivo per la salute, ha destato non poche preoccupazioni nei consumatori. «ha selezionato in modo aleatorio 148 scatole di conserva in 5 Paesi europei (Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna, ndr.)» si legge nel comunicato apparso sul sito dell’Ong,«e le ha fatte esaminare da un laboratorio indipendente. Il 100% delle scatole sono contaminate dal. Più di una lattina su due analizzata superava il limite massimo didefinito per i pesci nell’Unione Europea (0,3 mg/kg). Delle 148 lattine, una lattina del marchio Petit Navire acquistata in un punto vendita Carrefour City di Parigi presentava un livello record di 3,9 mg/kg.