Lapresse.it - Medioriente, attacco aereo di Israele in Cisgiordania

(Di giovedì 31 ottobre 2024) IN AGGIORNAMENTO –diin. Ancora alta la tensione in, dopo i raid di ieri sulla striscia di Gaza e in Libano. Il candidato alla presidenza Usa Donald Trump avverte: se vincerò, la guerra deve finire prima che io entri in carica. Tutte le ultime notizie. Trump: “Se vinco, guerra a Gaza deve finire prima del ritorno in carica” Donald Trump ha detto al premier israeliano Benjamin Netanyahu che, se vincerà le elezioni Usa,dovrà porre fine alla guerra a Gaza entro il suo ritorno in carica. Lo hanno rivelato a Times of Israel due fonti a conoscenza della questione. Secondo un ex funzionario dell’amministrazione Trump e un funzionario israeliano, il messaggio è stato trasmesso per la prima volta quando il candidato repubblicano alla presidenza ha ospitato il premier israeliano nel suo resort in Florida, Mar-a-Lago, a luglio.