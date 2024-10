Maxi rissa durante la partita, volano pugni e calci tra giocatori e dirigenti: 10 squalificati (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rimini, 31 ottobre 2024 – pugni, calci e schiaffi. Un ragazzo steso a terra colpito con una bandierina da segnalazione. Nove calciatori e un dirigente squalificati. Duecento euro di multa ad entrambe le società, il Real Morciano e l'Academy Riccione. Alcune persone finite in pronto soccorso. Sembra un bollettino di guerra, invece è il bilancio di una partita del campionato di terza categoria che si è disputata sabato scorso allo stadio 'Carlo Brigo' di Morciano. partita che si è trasformata in una Maxi rissa senza esclusione di colpi tra gli atleti delle due squadre coinvolgendo anche gli staff e i dirigenti delle società. Risultato: mano pesante del giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli che ha squalificato fino al 1° febbraio 2025 un dirigente dell'Academy Riccione e fino alla fine del campionato tre calciatori della stessa società. Ilrestodelcarlino.it - Maxi rissa durante la partita, volano pugni e calci tra giocatori e dirigenti: 10 squalificati Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Rimini, 31 ottobre 2024 –e schiaffi. Un ragazzo steso a terra colpito con una bandierina da segnalazione. Noveatori e un dirigente. Duecento euro di multa ad entrambe le società, il Real Morciano e l'Academy Riccione. Alcune persone finite in pronto soccorso. Sembra un bollettino di guerra, invece è il bilancio di unadel campionato di terza categoria che si è disputata sabato scorso allo stadio 'Carlo Brigo' di Morciano.che si è trasformata in unasenza esclusione di colpi tra gli atleti delle due squadre coinvolgendo anche gli staff e idelle società. Risultato: mano pesante del giudice sportivo Maria Luisa Trippitelli che ha squalificato fino al 1° febbraio 2025 un dirigente dell'Academy Riccione e fino alla fine del campionato treatori della stessa società.

