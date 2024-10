Marco Gattuso, chi è il giudice di Bologna che ha rinviato alla Cgue il decreto paesi sicuri (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marco Gattuso, 60 anni, è il giudice di Bologna che ha rinviato il decreto paesi sicuri alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il rinvio pregiudiziale servirà a stabilire la conformità del provvedimento del governo Meloni alla legislazione e alle sentenze dell’Ue. Esperto di diritto di famiglia e iscritto a Magistratura Democratica, Gattuso si è speso spesso a favore dei diritti delle persone Lgbtqia+ e dei figli delle coppie omogenitoriali. È intervenuto su unioni civili, Gestazione per altri (Gpa) e divieti di trascrizione degli atti di nascita di figli di genitori dello stesso sesso. La sua decisione, dicono i colleghi secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata «la più moderata». Perché il suo collegio avrebbe anche potuto disapplicare la norma e negare il rimpatrio del richiedente asilo. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024), 60 anni, è ildiche hailCorte di Giustizia dell’Unione Europea. Il rinvio pregiudiziale servirà a stabilire la conformità del provvedimento del governo Melonilegislazione e alle sentenze dell’Ue. Esperto di diritto di famiglia e iscritto a Magistratura Democratica,si è speso spesso a favore dei diritti delle persone Lgbtqia+ e dei figli delle coppie omogenitoriali. È intervenuto su unioni civili, Gestazione per altri (Gpa) e divieti di trascrizione degli atti di nascita di figli di genitori dello stesso sesso. La sua decisione, dicono i colleghi secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stata «la più moderata». Perché il suo collegio avrebbe anche potuto disapplicare la norma e negare il rimpatrio del richiedente asilo.

