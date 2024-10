Anteprima24.it - Marcianise, Urso: “Presto una proposta per impianti nucleari di nuova generazione”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ nostra intenzione presentare in Parlamento un testo legislativo che consentirà di produrre e installare in Italia glidi, nella piena consapevolezza che dal punto di vista della ricerca scientifica e del livello tecnologico delle imprese, l’Italia è più avanti di altri sia nella elaborazione della terzaavanzata e poi ancor più della quartadeglicosì come della fusione”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfoalla Getra Power spa di(Caserta), dove ha partecipato a “Mettiamo in circolo l’energia, Innovazione, Investimenti e Occupazione”. L’evento è stato organizzato per celebrare i 75 anni di vita dell’azienda che si occupa di energia elettrica e di realizzazione di trasformatori elettrici di grande e media potenza.