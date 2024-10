Lazio di Baroni e il Como di Cesc Fabregas. Secondo tempo infuocato al Singigaglia dalla quale escono ben due cartellini rossi e una Lazio che dilaga. VITTORIA – Triplice fischio al Senigallia di Como, per la sfida tra i comaschi e la Lazio di Baroni. Partono subito forte i padroni di casa, con il doppio gol nel giro di appena tre minuti. Prima al 28? Taty Castellanos dal dischetto beffa Audero con la palla che si spegne sotto al sette. Dopo tre minuti arriva il raddoppio della Lazio, con Pedro che sfrutta un assist al bacio di Nuno Tavares e con un tiro coordinato spinge i capitolini verso la vittoria. Archiviato il doppio vantaggio, il finale di primo tempo scorre abbastanza tranquillo, con il Como che prova in tutti i modi a trovare un buco nella difesa biancoceleste. Como-Lazio, doppio rosso. Inter-news.it - Manita della Lazio: Baroni si conferma per un posto in Europa Leggi tutto su Inter-news.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Inter-news.it: Termina 1-5 la sfida tra ladie il Como di Cesc Fabregas. Secondo tempo infuocato al Singigaglia dalla quale escono ben due cartellini rossi e unache dilaga. VITTORIA – Triplice fischio al Senigallia di Como, per la sfida tra i comaschi e ladi. Partono subito forte i padroni di casa, con il doppio gol nel giro di appena tre minuti. Prima al 28? Taty Castellanos dal dischetto beffa Audero con la palla che si spegne sotto al sette. Dopo tre minuti arriva il raddoppio, con Pedro che sfrutta un assist al bacio di Nuno Tavares e con un tiro coordinato spinge i capitolini verso la vittoria. Archiviato il doppio vantaggio, il finale di primo tempo scorre abbastanza tranquillo, con il Como che prova in tutti i modi a trovare un buco nella difesa biancoceleste. Como-, doppio rosso.

Manita della Lazio: Baroni si conferma per un posto in Europa

(inter-news.it)

Termina 1-5 la sfida tra il Como di Cesc Fabregas e la Lazio di Baroni. Secondo tempo infuocato al Sinigaglia: dilagano gli ospiti.

Dybala salva Juric: la Roma va, il Toro no. Manita Lazio, la Juve è dietro

(tuttosport.com)

I giallorossi vincono grazie alla Joya che approfitta di un errore grossolano della difesa di Vanoli. Baroni asfalta Fabregas e sorpassa Motta: Castellanos show, espulso Nuno Tavares ...

Lazio spettacolo: manita al Como e poker di vittorie consecutive. Ora Baroni è 3°

(gazzetta.it)

Vince la Lazio. Nettamente, da squadra di alta classifica. In effetti, la squadra di Baroni col 5-1 al Como è al terzo posto in classifica, assieme a Atalanta e Fiorentina, a inseguire Napoli e Inter.

La Lazio cala la manita: contro il Como è 1-5 e terzo posto in classifica

(cittaceleste.it)

Altra vittoria della Lazio, questa volta contro il Como, la seconda in trasferta in campionato: a segno Castellanos, Pedro, Patric e Tchaouna ...