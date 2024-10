Mangia una zuppa comprata al supermercato e muore intossicata dal botulino (Di giovedì 31 ottobre 2024) I fatti risalgono a fine settembre. Nel mirino della Procura una zuppa ai carciofi. Grave anche la figlia che l'ha assaggiata, che è stata ricoverata una settimana in terapia intensiva. Fanpage.it - Mangia una zuppa comprata al supermercato e muore intossicata dal botulino Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I fatti risalgono a fine settembre. Nel mirino della Procura unaai carciofi. Grave anche la figlia che l'ha assaggiata, che è stata ricoverata una settimana in terapia intensiva.

I fatti risalgono a fine settembre. Nel mirino della Procura una zuppa ai carciofi. Grave anche la figlia che l’ha assaggiata, che è stata ricoverata una settimana in terapia intensiva.

