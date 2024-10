Ilrestodelcarlino.it - L’Urbania si fa ribaltare. Primo round all’Osimana

(Di giovedì 31 ottobre 2024) 2 OSIMANA 3 : Stafoggia, Lorenzoni (8’ s.t. Sema), Antoniucci (1’ s.t. Scarcella), Dal Compare, Temellini (23’ s.t. Paoli), Catani, Zingaretti (12’ s.t. Franca), Sarli (1’ s.t. Carnesecchi), Nunez, Farias, Lani. All. Lilli OSIMANA: Cingolani, Falcioni, Fermani, Borgese, Patrizi (20’ p.t. Bugaro), Sasso, Micucci, Bambozzi, Mafei, Minnozzi (46’ s.t. Colonnini), Gigli (16’ s.t. Bonaventura). All. Labriola Arbitro: Fiermonte di Macerata Reti: Farias 5’ s.t., Nunez 12’ p.t., Bugaro 25’ p.t., Mafei 22’ s.t., Minnozzi 39’ s.t. Note – Ammoniti: Patrizi, Catani, Temellini, Dal Compare, Lorenzoni, Farias, Francai primi 90 minuti della semifinale di Coppa Italia. I giallorossi si impongono in rimonta dopo essere stati sotto di due gol. Il passaggio si deciderà tra 15 giorni allo Stadio Diana.