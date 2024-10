L’uomo-partita contro il Legnago. L’emozione di Chiarella: "Ho aspettato tanto il gol» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aveva giocato appena 20 minuti in campionato qualche giorno prima a Terni. Un debutto nel quale stringere i denti. Poi martedì sera al ’Romeo Neri’ Marco Chiarella si è rifatto abbondantemente. Suo il gol che ha permesso al Rimini di ritrovare il sorriso in casa contro un Legnago non esattamente invincibile. Una zampata che sa di liberazione per il Rimini, ma anche per Chiarella. "Un gol importante – dice subito l’esterno di proprietà del Catania arrivato in maglia a scacchi la scorsa estate in prestito – perché viene due mesi e mezzo dopo l’infortunio. Lo aspettavo, lo aspettavamo tutti perché in casa abbiamo fatto un po’ fatica negli ultimi tempi. La cosa importante è che abbia portato alla vittoria e sia venuto grazie alla buona prestazione di tutti". Sport.quotidiano.net - L’uomo-partita contro il Legnago. L’emozione di Chiarella: "Ho aspettato tanto il gol» Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Aveva giocato appena 20 minuti in campionato qualche giorno prima a Terni. Un debutto nel quale stringere i denti. Poi martedì sera al ’Romeo Neri’ Marcosi è rifatto abbondantemente. Suo il gol che ha permesso al Rimini di ritrovare il sorriso in casaunnon esattamente invincibile. Una zampata che sa di liberazione per il Rimini, ma anche per. "Un gol importante – dice subito l’esterno di proprietà del Catania arrivato in maglia a scacchi la scorsa estate in prestito – perché viene due mesi e mezzo dopo l’infortunio. Lo aspettavo, lo aspettavamo tutti perché in casa abbiamo fatto un po’ fatica negli ultimi tempi. La cosa importante è che abbia portato alla vittoria e sia venuto grazie alla buona prestazione di tutti".

L’uomo-partita contro il Legnago. L’emozione di Chiarella: "Ho aspettato tanto il gol»

(msn.com)

Il debutto vincente di Marco Chiarella con il Rimini: il gol che ha riportato il sorriso alla squadra e al giocatore dopo un lungo periodo di infortuni. Una vittoria importante che proietta il Rimini ...

