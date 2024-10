Quotidiano.net - L’ira della Fiom: "Il taglio del fondo è folle. Servono più investimenti"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La tensione è altissima. E Michele De Palma, leader dei metalmeccaniciCgil, non usa mezzi termini per criticare la politica di Stellantis ma anche le scelte del governo, a partire daldell’80% delper l’automotive: "È un suicidio per il nostro Paese. Una bomba che farà il deserto. Non è in gioco solo un settore. Distruggere l’automotive rischia di avere ricadute pesantissime su tutta la nostra industria. Dobbiamo impedirlo". Volkswagen ha annunciato che chiuderà tre stabilimenti. Audi naviga in cattive acque. Che cosa succederà? La crisi sarà dura anche in Italia? "Guardi, qui c’è un grande equivoco. In Italia il problema è aperto ormai da 15 anni. Basta guardare i dati. Negli anni Novanta la produzione era di due milioni di auto. Ora siamo a meno di 400mila. Un declino che ha avuto conseguenze rilevanti anche per la componentistica.