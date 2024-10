Gaeta.it - L’insicurezza alimentare globale cresce in modo allarmante: ecco i paesi più a rischio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione mondiale delsta attraversando una fase critica, aggravata da conflitti, instabilità economica e cambiamenti climatici. Secondo il nuovo rapporto ‘Hunger Hotspots‘ della FAO e del ProgrammaMondiale , cinquesi trovano al centro di una crisi che potrebbe arrivare a livelli catastrofici. La lieve diminuzione dei finanziamenti per l’assistenzae agricola, unita a queste sfide globali, ha messo in pericolo la vita di milioni di persone. Iin crisi: un focus sui “hunger hotspots” Il rapporto mette in evidenza cinque nazioni in cui ildi carestia è particolarmente elevato: Palestina, Sudan, Sud Sudan, Haiti e Mali. In queste aree, la fame sta già colpendo le popolazioni più vulnerabili.