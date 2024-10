Liam Neeson mena ancora nel trailer dell'action Absolution (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 72enne attore irlandese è protagonista di questo nuovo film diretto da Hans Petter Moland che vedremo su Sky Cinema e su NOW. Comingsoon.it - Liam Neeson mena ancora nel trailer dell'action Absolution Leggi tutto 📰 Comingsoon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 72enne attore irlandese è protagonista di questo nuovo film diretto da Hans Petter Moland che vedremo su Sky Cinema e su NOW.

Liam Neeson mena ancora nel trailer dell'action Absolution

(comingsoon.it)

Da tempo va dicendo che la stagione del cinema d'azione per lui è finita, ma almeno un altro film in cui Liam Neeson mena le mani lo vedremo ... Oltre a Neeson, nel cast del film c'è Ron Perlman, e ...

Liam Neeson: «Ho chiuso con l'amore: le relazioni sono acqua passata»

(vanityfair.it)

L’attore, che è stato sposato con Natasha Richardson fino alla sua tragica morte, oggi preferisce stare da solo. Il suo giorno libero ideale prevede una lunga dormita e un libro giallo ...

Liam Neeson annuncia il ritiro dai ruoli d’azione e rivela il sogno di interpretare James Bond

(ecodelcinema.com)

Liam Neeson, icona del cinema d'azione, riflette sulla possibilità di ritirarsi dai ruoli action a 72 anni, mentre esplora nuove opportunità artistiche e progetti futuri nel settore cinematografico.

Liam Neeson annuncia il ritiro: quali sono i suoi migliori 'action della terza età'?

(cinema.everyeye.it)

L'attore, divenuto negli ultimi anni un vero e proprio simbolo del cosiddetto 'action della terza età', ha annunciato il ritiro dal genere.