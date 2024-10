Ladro in fuga a Chiaravalle, si butta dalla grondaia: placcato dai residenti, il bandito viene arrestato e finisce in ospedale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Chiaravalle Tanta paura e molto coraggio. Si sono vissuti lunghi minuti di terrore in via della Repubblica, in centro storico, ieri pomeriggio intorno alle 18,15, quando una signora che stava Corriereadriatico.it - Ladro in fuga a Chiaravalle, si butta dalla grondaia: placcato dai residenti, il bandito viene arrestato e finisce in ospedale Leggi tutto 📰 Corriereadriatico.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)Tanta paura e molto coraggio. Si sono vissuti lunghi minuti di terrore in via della Repubblica, in centro storico, ieri pomeriggio intorno alle 18,15, quando una signora che stava

CHIARAVALLE Tanta paura e molto coraggio. Si sono vissuti lunghi minuti di terrore in via della Repubblica, in centro storico, ieri pomeriggio intorno alle 18,15, quando una signora che ...

E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Repubblica. Due condomini hanno cercato di fermarlo ma sono rimasti feriti. Poi l'arrivo dei carabinieri che hanno preso il malvivente ...

