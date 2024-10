Infortunio Brescianini, recupero per il centrocampista dell’Atalanta? Le ultime novità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Infortunio Brescianini, possibile recupero per il centrocampista dell’Atalanta. Ecco le ultime novità nerazzurre Tempo di lavoro in casa Atalanta dopo la vittoria conquistata contro il Monza, con delle novità importanti dopo l’ultima sessione al Centro Bortolotti di Zingonia: su tutti l’Infortunio del centrocampista nerazzurro. Brescianini è sempre più vicino al recupero allenandosi individualmente in campo: Calcionews24.com - Infortunio Brescianini, recupero per il centrocampista dell’Atalanta? Le ultime novità Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024), possibileper il. Ecco lenerazzurre Tempo di lavoro in casa Atalanta dopo la vittoria conquistata contro il Monza, con delleimportanti dopo l’ultima sessione al Centro Bortolotti di Zingonia: su tutti l’delnerazzurro.è sempre più vicino alallenandosi individualmente in campo:

Infortunio di Marco Brescianini, Atalanta in emergenza

Atalanta, i tempi di recupero di Brescianini e Hien Più grave la situazione di Marco Brescianini: il centrocampista ex Frosinone è alle prese con una lesione muscolare di secondo grado e ...

Infortunio Brescianini, quante e quali partite salta con l'Atalanta|Serie A

Più grave la situazione di Marco Brescianini ... il centrocampista Brescianini. Gasperini dovrà fare a meno del centrocampista per almeno 15 giorni, anche se i tempi di recupero

Atalanta, infortunio per Brescianini: entità e tempi di recupero

L'Atalanta perde per infortunio Marco Brescianini. Il centrocampista classe 2000 originario di Calcinate e arrivato alla corte di Gian Piero Gasperini dal Frosinone nel corso dell'estate ...

Atalanta: Kossonou e Brescianini tornano ad allenarsi

(ANSA) - BERGAMO, 28 OTT - Alla ripresa dell'Atalanta a Zingonia in vista del turno infrasettimanale di mercoledì sera contro il Monza sono tornati ad allenarsi individualmente in campo Marco Brescianini