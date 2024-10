Inchiesta Ultras, Striscia La Notizia: “Lucci voleva aprire barber shop con Fedez” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il programma di Canale 5 torna a parlare dell'Inchiesta sui tifosi arrestati di recente a Milano e il loro rapporto con alcuni rapper italiani Golssip.it - Inchiesta Ultras, Striscia La Notizia: “Lucci voleva aprire barber shop con Fedez” Leggi tutto 📰 Golssip.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il programma di Canale 5 torna a parlare dell'sui tifosi arrestati di recente a Milano e il loro rapporto con alcuni rapper italiani

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:La: “Lucci voleva aprire barber shop con Fedez”; Stasera a, Fedez-Lucci: inedite intercettazioni confermerebbero la volontà degli ultrà di entrare nel business dei concerti. E il rapper era pronto a dare una mano: «Io ci sono frate;la: la primain collaborazione con;laconsegna il Tapiro d'oro a Simone Inzaghi;milanesi, Fedez riceve il Tapiro di 'la' e dice a Staffelli: "Ti querelo"; Tapiro a Cristiano Iovino dopo il caso, Staffelli: "Fedez ha comprato il tuo silenzio?"; Approfondisci 🔍

Inchiesta Ultras, Striscia La Notizia: “Lucci voleva aprire barber shop con Fedez”

(golssip.it)

Striscia torna a parlare dell'inchiesta sui tifosi arrestati di recente a Milano e il loro rapporto con alcuni rapper italiani come Fedez ...

Inchiesta ultras, prima mossa concreta dopo il caos: si parte da Inter-Juve

(tuttosport.com)

A veva fatto scalpore il 3 ottobre un servizio di “Striscia la Notizia” in cui veniva testimoniato come nella serata del primo ottobre in occasione di Inter-Stella Rossa, dunque solamente 24 ore dopo ...

Ho visto la polizia locale scappare davanti a Striscia

(today.it)

Moreno Morello, l'inviato di Striscia la notizia con cui MilanoToday e Today.it stanno collaborando, si avvicina ai due agenti della polizia locale fermi alla rotonda di piazzale dello Sport. Ma gli a ...

Inchiesta ultras milanesi, Fedez riceve il Tapiro di 'Striscia la notizia' e dice a Staffelli: "Ti querelo"

(msn.com)

(Adnkronos) - Ancora un Tapiro d'oro per Fedez, che non reagisce bene alla visita di Valerio Staffelli di 'Striscia la notizia ... Alex Cologno in merito all'inchiesta sugli ultrà derlle ...