Il video del furgone antisemita durante un raduno di ebrei negli USA

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Circola uno screenshot dove viene raffigurato uncon la bandiera palestinese e la presunta scritta «Gay power»un «diStati Uniti. L’immagine riporta il fotogramma di un, condiviso con lo stesso testo su Twitter/X dove ci si domanda se gli autori siano di «sinistra». La vicenda non è recente e gli autori non sono affatto di sinistra. Per chi ha fretta Ildelrisale al 2021. Il fatto è avvenuto a Boca Raton, in Florida. La scritta nelè «Goy Power», dove «Goy» è il termine usato per identificare i non. Le persone a bordo delsono antisemiti ed estremisti di destra del gruppo Goyim Defense League (GDL). Analisi Ecco una delle condivisioni oggetto di verifica:diUsa.