Il segreto delle scarpe col tacco leggere come ali di farfalla: la tecnologia ‘Alia’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) App e Ai: l'imprenditore (ormai metà italiano, metà americano) Enrico Cuini spiega la tecnica delle comode calzatuire vendute in Usa e prodotte a Porto Sant'Elpidio Ilrestodelcarlino.it - Il segreto delle scarpe col tacco leggere come ali di farfalla: la tecnologia ‘Alia’ Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) App e Ai: l'imprenditore (ormai metà italiano, metà americano) Enrico Cuini spiega la tecnicacomode calzatuire vendute in Usa e prodotte a Porto Sant'Elpidio

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildei look red carpet delle star di Hollywood sta in queste; Ildel successo delle Birkenstock: da Barbie a... Wall Street; Francesca Barra, quanto è alta e ildelle suealte; Pantaloni a zampa eleganti: indossateli con questee sarete perfette; Ornella Muti con lea forma di cuore: il romanticonascosto nei tacchi alti; Lilli Gruber, quanto è alta: ildei suoi tacchi; Approfondisci 🔍

Calzature con il tacco comodo. “Le mie ‘scarpe ad ali di farfalla’ stanno spopolando in America”

(msn.com)

Enrico Cuini ha messo a punto la tecnologia Alia Tech per garantire la massima portabilità. “Esperti del settore dicono che il mio tacco 100 ha la stessa base di appoggio di una sneakers” ...

La storia delle scarpe a tacco alto

(totalita.it)

Calzature con tacchi alti di Maria Antonietta La scomparsa del tacco, a questo punto, rendeva più facile la calzabilità delle scarpe -da portare sia col sinistro che col piede destro- e rendendo le ...

Quali scarpe per sembrare più alte? Alcuni consigli non convenzionali

(fashionblog.it)

Le scarpe col tacco sono considerate l’ideale per recuperare centimetri, ma in realtà nella grande maggioranza dei casi le sneakers sono molto più efficaci! Ciò potrebbe sembrare paradossale ...

Le scarpe col tacco che hanno fatto la storia della moda

(amica.it)

Simbolo di seduzione e di femminilità, i tacchi alti sono diventati croce e delizia delle fashion victim. In foto: Marilyn Monroe sfoggia scarpe con tacco trasparente nel 1951.