Il no di Sbarra allo sciopero generale | Landini smetta di fare da traino all’opposizione

Non si spinge a dire se Maurizio Landini punti a fare il leader dell'opposizione, perché "questo bisognerebbe chiederlo a lui", ma gli consiglia "vivamente di rivestire i panni del sindacalista e non fare da traino a un'opposizione politica che non ha davvero bisogno di collateralismi". Di fronte alla proclamazione dello sciopero generale per il 29 novembre, da parte di Cgil e Uil, è il leader della Cisl, Luigi Sbarra, a smascherare la natura tutta politica della mobilitazione, alla quale il suo sindacato non ha aderito. E lo fa con lo spirito del sindacalista, avvertendo che "il pericolo è di svilire questo importante strumento, il più radicale a disposizione del sindacato, facendolo diventare una inconcludente ritualità".

Con queste parole il segretario Luigi Sbarra ha replicato alle accuse di subalternità rivolte alla Cisl alla luce della mancata adesione allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil.

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Ho letto le risultanze all'adesione allo sciopero nazionale delle categorie ... Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Rainews, rimarcando che "su ...

