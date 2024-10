I 5 consigli dell’esperta per la nanna dei bambini in inverno (Di giovedì 31 ottobre 2024) inverno significa far dormire i neonati con più coperte o pigiami più pesanti? Secondo la dottoressa Jo Rammel non è proprio così. Coprire troppo i bambini per la nanna può portarli a dormire meno e male. Fanpage.it - I 5 consigli dell’esperta per la nanna dei bambini in inverno Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)significa far dormire i neonati con più coperte o pigiami più pesanti? Secondo la dottoressa Jo Rammel non è proprio così. Coprire troppo iper lapuò portarli a dormire meno e male.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: I 5’esperta per la nanna dei bambini in inverno; Cambio’ora: i 5della nutrizionista per affrontarlo senza conseguenze; Pasta day, 5per mangiarla senza sensi di colpa e paura della bilancia; Pasta day, 5per mangiarla senza sensi di colpa e paura della bilancia; Fwu, hai una polizza bloccata? I 5’avvocato su cosa fare ora; Esame di maturità: 5per affrontarlo al meglio; Approfondisci 🔍

I 5 consigli dell’esperta per la nanna dei bambini in inverno

(fanpage.it)

Inverno significa far dormire i neonati con più coperte o pigiami più pesanti? Secondo la dottoressa Jo Rammel non è proprio così ...

I 5 consigli dell’esperto di informatica per proteggerti dagli hacker

(blitzquotidiano.it)

Un esperto di sicurezza informatica ha svelato quali sono, secondo lui, i trucchi migliori per proteggersi dagli hacker online. I cinque consigli proposti sono molto semplici ma efficaci e non ...

Cambio dell’ora: i 5 consigli della nutrizionista per affrontarlo senza conseguenze

(iodonna.it)

Per minimizzare gli effetti negativi del passaggio all’ora solare, la Dottoressa Federica Almondo suggerisce cinque strategie da adottare fin da subito e per i prossimi giorni ...

Roma, la guida turistica shock: 5 consigli assurdi

(msn.com)

Roma Caput Mundi? Non sembrerebbe proprio a dire di questa guida turistica. Ecco 5 consigli scioccanti dati a chi intende visitare la città eterna ...