Highlights Serie A | Venezia-Udinese 3-2, Pohjanpalo glaciale! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Venezia-Udinese, partita delle 18.30 del mercoledì della decima giornata di Serie A 2024-25, si è concluso sul risultato di 3-2 grazie alla doppietta di Pohjanpalo che ha sugellato la rimonta. Questo il video con tutti i gol e gli Highlights della partita giocata al Penzo. RIMONTA SUPER – A sbloccare il match, infatti, è Lovric al 19?, che porta in vantaggio la sua Udinese. Tutto nasce da una ripartenza di Payero proseguita con Iker Bravo, autore dell’assist. Subito dopo gli ospiti siglano il raddoppio. Questa volta al 24? è proprio Bravo – servito da Bijol – ad andare a segno, tra l’altro per la prima volta in Serie A. Quando tutto sembrava in discesa per l’Udinese, ecco che il Venezia si risveglia grazie a un rigore. Al 39?, infatti, Giannetti stende in scivolata Pohjanpalo e l’arbitro indica il dischetto dopo il consulto del VAR. Inter-news.it - Highlights Serie A | Venezia-Udinese 3-2, Pohjanpalo glaciale! Leggi tutto 📰 Inter-news.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), partita delle 18.30 del mercoledì della decima giornata diA 2024-25, si è concluso sul risultato di 3-2 grazie alla doppietta diche ha sugellato la rimonta. Questo il video con tutti i gol e glidella partita giocata al Penzo. RIMONTA SUPER – A sbloccare il match, infatti, è Lovric al 19?, che porta in vantaggio la sua. Tutto nasce da una ripartenza di Payero proseguita con Iker Bravo, autore dell’assist. Subito dopo gli ospiti siglano il raddoppio. Questa volta al 24? è proprio Bravo – servito da Bijol – ad andare a segno, tra l’altro per la prima volta inA. Quando tutto sembrava in discesa per l’, ecco che ilsi risveglia grazie a un rigore. Al 39?, infatti, Giannetti stende in scivolatae l’arbitro indica il dischetto dopo il consulto del VAR.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Da 0-2 a 3-2: ilribalta l'Udinese (in 10); Atalanta-Monza 2-0 e Juve-Parma 2-2: la Dea supera i bianconeri in classifica - Juventus-Parma 0-0. Partita terminata;-Udinese 3-2: gliA 2024-2025 Video;-Udinese è gol, spettacolo e ribaltamenti: finisce 3-2, gli-Udinese 3-2: risultato finale eA, vincono Inter e. Atalanta-Monza 2-0 e Juventus-Parma 2-2.

Venezia-Udinese 3-2: Highlights, video e gol

(sport.virgilio.it)

Video e Highlights di Venezia-Udinese 3-2. Le azioni più belle della sfida di Serie A 2024/2025. Rivivi le emozioni del match su Virgilio Sport.

Venezia-Udinese 3-2: video, gol e highlights

(sport.sky.it)

Al Penzo arriva la seconda vittoria in questo campionato per il Venezia in rimonta che batte per 3-2 l’Udinese. Dopo i gol di Lovric e di Bravo nel primo tempo, è il rigore di Pohjanpalo a suonare la ...

Venezia – Udinese 3-2 highlights e gol: Pohjanpalo rilancia i lagunari! – VIDEO

(generationsport.it)

Venezia - Udinese 3-2 highlights e gol: Lovric-Bravo per i friulani poi la ribaltano con la doppietta di rigore di Pohjanpalo e Nicolussi.

Venezia-Udinese 3-2, gol e highlights: due gol di Pohjanpalo su rigore

(sport.sky.it)

Con un doppio Pohjanpalo su rigore, e una rete di Nicolussi Caviglia, il Venezia ribalta l'Udinese. Al Penzo finisce 3-2 per la squadra di Di Francesco. Nel primo tempo parte meglio l'Udinese che si p ...