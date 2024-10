“Ha una nuova vita”. Guillermo Mariotto, svolta religiosa: dove vive e cosa fa oggi (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incredibile novità su Guillermo Mariotto. Il giudice di Ballando con le stelle ha iniziato una vera e propria nuova vita, almeno stando a quanto raccontato dal settimanale oggi. Una rivoluzione personale, improntata fortemente sulla religione, che ha sorpreso tutti. E sappiamo anche cosa ha cominciato a fare, quando ovviamente ha il suo tempo libero. Guillermo Mariotto ha deciso di stare una sterzata alla sua esistenza, prediligendo una nuova vita che sta per fargli fare delle scelte drastiche. Il giornalista Alberto Dandolo è stato in grado di scoprire tutti i particolari di questa decisione, che certamente rappresenterà una svolta notevole nel suo cammino intimo. Leggi anche: Ballando con le stelle, la giuria “distrugge” Massimiliano Ossini e la maestra Veera. Leggi tutto 📰 Caffeinamagazine.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Incredibile novità su. Il giudice di Ballando con le stelle ha iniziato una vera e propria, almeno stando a quanto raccontato dal settimanale. Una rivoluzione personale, improntata fortemente sulla religione, che ha sorpreso tutti. E sappiamo ancheha cominciato a fare, quando ovviamente ha il suo tempo libero.ha deciso di stare una sterzata alla sua esistenza, prediligendo unache sta per fargli fare delle scelte drastiche. Il giornalista Alberto Dandolo è stato in grado di scoprire tutti i particolari di questa decisione, che certamente rappresenterà unanotevole nel suo cammino intimo. Leggi anche: Ballando con le stelle, la giuria “distrugge” Massimiliano Ossini e la maestra Veera.

Guillermo Mariotto ha ritrovato la fede: "Vive in una comunità cristiana ultra conservatrice"

Il giudice di Ballando con le Stelle trascorrerebbe anche il suo tempo libero dedicandosi "a intensi esercizi spirituali" ...

Guillermo Mariotto: l’evoluzione spirituale di un personaggio della tv italiana

Guillermo Mariotto, noto giurato di "Ballando con le stelle", abbandona la vita notturna e si avvicina alla fede, intraprendendo un radicale cambiamento verso uno stile di vita spirituale e comunitari ...

Svolta spirituale per Guillermo Mariotto: ora vive in una comunità cristiana ultra conservatrice

Guillermo Mariotto cambia vita: ora vive in una comunità cristiana ultra conservatrice. La svolta mistica dello stilista. Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le stelle, ha sorpreso ...

