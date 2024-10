Getra, Zigon “Celebriamo 75 anni con nuovi progetti di sviluppo” (Di giovedì 31 ottobre 2024) MARCIANISE (CASERTA) (ITALPRESS) – “Siamo nati nel 1949 con l’intento di dare il nostro apporto alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra. In questi 75 anni con l’avvicendarsi di tre generazioni abbiamo colto opportunità ed affrontato complessità ma sempre con la precisa determinazione di crescere creando sviluppo, occupazione e competenze e rimanendo fortemente legati al nostro Paese ed in particolare al Mezzogiorno”. Lo ha detto Marco Zigon, presidente del Gruppo Getra, nel corso dell’iniziativa “Mettiamo in circolo l’energia”, che si è svolta nello stabilimento di Marcianise, alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Unlimitednews.it - Getra, Zigon “Celebriamo 75 anni con nuovi progetti di sviluppo” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) MARCIANISE (CASERTA) (ITALPRESS) – “Siamo nati nel 1949 con l’intento di dare il nostro apporto alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra. In questi 75con l’avvicendarsi di tre generazioni abbiamo colto opportunità ed affrontato complessità ma sempre con la precisa determinazione di crescere creando, occupazione e competenze e rimanendo fortemente legati al nostro Paese ed in particolare al Mezzogiorno”. Lo ha detto Marco, presidente del Gruppo, nel corso dell’iniziativa “Mettiamo in circolo l’energia”, che si è svolta nello stabilimento di Marcianise, alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Getra, Zigon “Celebriamo 75 anni con nuovi progetti di sviluppo”

(msn.com)

MARCIANISE (CASERTA) (ITALPRESS) - "Siamo nati nel 1949 con l'intento di dare il nostro apporto alla ricostruzione del Paese nel dopoguerra. In questi 75 anni con l'avvicendarsi di tre generazioni abb ...

