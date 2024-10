Tg24.sky.it - Funerali Matilde Lorenzi, i genitori: "Ci hai dato tantissimo. Continua a sciare dove sei"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una folla davanti alla chiesa di San Lorenzo a Giaveno ha accolto e il feretro di, la sciatrice 19enne della Nazionale juniores, tesserata con l'Esercito, morta in un incidente in allenamento in Alto Adige, sui ghiacciai della Val Senales. Isono celebrati da monsignor Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino, mentre in paese - dov’è stato proclamato il lutto cittadino - è stato osservato un minuto di silenzio negli uffici pubblici e nelle scuole di ogni ordine e grado.