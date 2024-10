Imiglioridififa.com - FC 25: Non tutti hanno ricevuto i Premi Rivals, ecco perché

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oggi 31 ottobre è iniziata la nuova Stagione di FC 25 ed oggi è un classico frenetico giovedì in cui si ricevono idelle Divisionalle 9.00, si fanno le Aste per il mercato e si scopre il nuovo Pass. Il Pass di questa nuova Season si chiama “Centurioni” suggerendo che ci aspettano le promo dei Centurioni dopo ovviamente il Team 2 dei Pionieri che deve uscire domani 1 novembre 2024. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Stamattina però noni giocatori di FC 25potuto riscattare i lorodi Division. Si tratta di un BUG (non è il primo e non sarà l’ultimo purtroppo) legato alle retrocessioni e adesso ti spiego: Al contrario del titolo precedente, FC 24, nel quale si retrocedeva automaticamente di una Divisione al rinnovo della Stagione, quest’anno – per FC 25 – EA ha deciso di far scendere di 2 Divisioni