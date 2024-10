Ilgiorno.it - Falsi corsi di formazione. Truffa sui fondi pubblici

Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Due immobili situati a Magenta confiscati e tre persone denunciate per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche. È il bilancio dell’operazione della Compagnia di Magenta della Guardia di Finanza che, alcune settimane fa, aveva avviato un’indagine di verifica fiscale verso un ente. Una normalissima attività che viene svolta dalle fiamme gialle, ma che ha portato ben presto a delle sorprese. I finanzieri si erano accorti che il suddetto ente beneficiava anche dipercepiti per un ammontare complessivo di un milione di euro. Una bella cifra che gli investigatori hanno voluto chiarire se effettivamente venisse destinata alle attività prescritte. Gli investigatori hanno avuto il sentore che tali soldi non venissero utilizzati per gli scopi prefissati, ovverodie aggiornamento professionale.