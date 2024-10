Ettore Bassi in ’Trappola per topi’ (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da lunedì a mercoledì prossimo, al teatro Masini di Faenza (piazza Nenni 3), alle 21 andrà in scena lo spettacolo ’Trappola per topi’, tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie. La rappresentazione teatrale sarà interpretata da Ettore Bassi, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Matteo Palazzo e Raffaella Anzalone, per la regia di Giorgio Gallione. Tutti gli interpreti della commedia saranno anche protagonisti del consueto incontro con gli artisti, che si terrà martedì alle 18. L’ingresso all’incontro è gratuito. Lo spettacolo ’originale’ è andato in scena per la prima volta il 25 novembre 1952, all’Ambassadors Theatre di Londra, e da allora è diventato un cult che ancora oggi viene riproposto. Ilrestodelcarlino.it - Ettore Bassi in ’Trappola per topi’ Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Da lunedì a mercoledì prossimo, al teatro Masini di Faenza (piazza Nenni 3), alle 21 andrà in scena lo spettacoloper, tratto dall’omonimo romanzo di Agatha Christie. La rappresentazione teatrale sarà interpretata da, Claudia Campagnola, Dario Merlini, Stefano Annoni, Maria Lauria, Marco Casazza, Matteo Palazzo e Raffaella Anzalone, per la regia di Giorgio Gallione. Tutti gli interpreti della commedia saranno anche protagonisti del consueto incontro con gli artisti, che si terrà martedì alle 18. L’ingresso all’incontro è gratuito. Lo spettacolo ’originale’ è andato in scena per la prima volta il 25 novembre 1952, all’Ambassadors Theatre di Londra, e da allora è diventato un cult che ancora oggi viene riproposto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Il Masini riparte dal "giallo": conva in scena "per";per| Gorgonzola - Teatro Sala Argentia 24-25;PERcon; Al via la prevendita dei biglietti per la nuova Stagione Teatrale al Masini di Faenza. Tra gli interpreti in scena,, Natalino Balasso e Giovanni Scifoni;per; "per" della Christie in scena al Gentile con

ETTORE BASSI "Trappola per topi" di Agatha Christie al Teatro Masini di Faenza. Regia di Giorgio Gallione

(informazione.it)

Inaugurazione all’insegna del “giallo” per la nuova Stagione di Prosa del Teatro Masini di Faenza. Da lunedì 4 a mercoledì 6 novembre alle ore 21 andrà infatti in scena Trappola per topi, spettacolo t ...

Il Masini riparte dal "giallo": con Ettore Bassi va in scena "Trappola per topi"

(ravennatoday.it)

Da lunedì 4 a mercoledì 6 novembre alle ore 21 andrà infatti in scena "Trappola per topi", spettacolo tratto dal romanzo di Agatha Christie che proprio a Faenza sarà riallestito per la tournée 2024/25 ...

San Severo, presentata la stagione teatrale del “Verdi”

(pugliain.net)

Musicale, d’impatto, giallo e suspense, divertente, con una grande attenzione alla danza a tutte le declinazioni dello spettacolo dal vivo la stagione invernale del Teatro Verdi ...

Ecco la nuova stagione del Teatro Milanollo di Savigliano

(cuneodice.it)

Il 2025 si aprirà con un appuntamento imperdibile: domenica 12 gennaio, Ettore Bassi e un cast di eccellenti attori porteranno in scena Trappola per topi di Agatha Christie. Questo intramontabile ...