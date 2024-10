Difesa europea: Tajani chiede maggiore autonomia e cooperazione nella NATO (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Dobbiamo essere autonomi nella nostra Difesa, ma anche parte integrante e forte di un'alleanza paritaria che è la NATO," ha concluso L'articolo Difesa europea: Tajani chiede maggiore autonomia e cooperazione nella NATO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Difesa europea: Tajani chiede maggiore autonomia e cooperazione nella NATO Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) "Dobbiamo essere autonominostra, ma anche parte integrante e forte di un'alleanza paritaria che è la," ha concluso L'articoloproviene da Il Difforme.

Medioriente, Tajani a commissioni Esteri e Difesa: "Si rischia guerra su larga scala"

(tg24.sky.it)

insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Pur ricordando che "Israele ha diritto di difendersi da Hezbollah", l'ipotesi di una "guerra generalizzata", ha continuato Tajani, sarebbe "una ...

Tajani: «Israele, la sicurezza non si costruisce soltanto con le armi»

(messaggeroveneto.gelocal.it)

Il ministro degli Esteri e le scelte di Netanyahu: «Ora uno sforzo diplomatico per il cessate il fuoco, per liberare gli ostaggi e soccorrere il popolo ...

Migranti, Tajani difende l'accordo con l'Albania: “Scelta coraggiosa e piace all'interno dell'Ue”

(iltempo.it)

L’accordo con l’Albania per la gestione dei migranti irregolari in Italia è stata «una scelta concreta, coraggiosa, che ...

Tajani: no tasse su extraprofitti. Lega: paghino banchieri, non operai

(headtopics.com)

"Le astruse regole imposte dall'Unione europea - ha proseguito Crippa - impongono di non ... 72 Leggi di più » Salvini esulta per la vittoria dell'FpÖ in Austria, Tajani chiede un governo diversoLa ...