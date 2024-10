Diego Prosperi, il 16enne morto in incidente stradale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAveva comprato una moto 125, modello enduro, da cross, da poche settimane. E proprio su quella moto Diego Prosperi, 16enne che frequentava l'istituto tecnologico e professionale Ferraris - Brunelleschi, ha perso ieri la vita. È Firenzetoday.it - Diego Prosperi, il 16enne morto in incidente stradale Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayAveva comprato una moto 125, modello enduro, da cross, da poche settimane. E proprio su quella motoche frequentava l'istituto tecnologico e professionale Ferraris - Brunelleschi, ha perso ieri la vita. È

Incidente a Empoli, moto da cross contro auto: morto 16enne

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto in un'arteria di Epoli nel primo pomeriggio di ieri: un 16enne ha perso la vita ...

Diego Prosperi morto a 16 anni in moto, gli amici increduli: “Siamo sotto choc, serve più sicurezza”

I compagni di scuola di Diego: “In questa zona la viabilità è un caos”. Rilievi dei vigili per ore, delimitata una buca vicina al punto dell’impatto ...

He aitua i Empoli, motocross paihikara ki te motuka: 16 tau te pakeke kua mate

Il gravissimo incidente stradale è avvenuto in un'arteria di Epoli nel primo pomeriggio di ieri: un 16enne ha perso la vita ...

Diego Prosperi morto a 16 anni in…"

Empoli (Firenze), 30 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale intorno alle 12 di oggi in via Sanzio, a poche decine di metri dal polo scolastico di Empoli. Un… Leggi ...