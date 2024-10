Corruzione a Ceccano, alcuni indagati raccontano la loro verità (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hanno esposto la loro versione dei fatti gli imprenditori ceccanesi Danilo e Massimo Rinaldi finiti gli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine 'The good lobby' che nei giorni scorsi ha portato anche all’arresto del sindaco di Ceccano Roberto Caligiore che si è quindi dimesso.A fornire Frosinonetoday.it - Corruzione a Ceccano, alcuni indagati raccontano la loro verità Leggi tutto 📰 Frosinonetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Hanno esposto laversione dei fatti gli imprenditori ceccanesi Danilo e Massimo Rinaldi finiti gli arresti domiciliari nell’ambito dell’indagine 'The good lobby' che nei giorni scorsi ha portato anche all’arresto del sindaco diRoberto Caligiore che si è quindi dimesso.A fornire

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:indagati raccontano la loro verità;in Comune, Caligiore, Polsinelli e Anniballi fanno scena muta davanti al giudice;, arrestato peril sindaco Roberto Caligiore. “Appalti pilotati”. In casa 18mila euro;, arrestato il Sindaco Roberto Caligiore persu fondi per migranti: arrestato il sindaco dinell’inchiesta Pnrr; Il sindaco di(FdI) arrestato per: le carte dell’inchiesta; Approfondisci 🔍

Ceccano, dimissioni in massa: cade l'amministrazione

(rainews.it)

Firmato un documento davanti al notaio, sottoscritto da due terzi della maggioranza di centrodestra e da alcuni esponenti dell'opposizione. Proseguono le indagini per corruzione sui fondi Pnrr ...

Ceccano, al via gli interrogatori e si attende il destino di sindaco e giunta

(rainews.it)

Nel centro ciociaro l'opposizione ha chiesto le dimissioni del sindaco, già sospeso, mentre prosegue l'indagine per corruzione su fondi Pnrr ...

Ceccano, l'arrivo del commissario Giombini:

(msn.com)

Nella mattinata di oggi, giovedì 31 ottobre, si è insediato il commissario prefettizio del comune di Ceccano, il viceprefetto Fabio Giombini, arrivato direttamente ...

Ceccano, indagati in silenzio dal giudice: prima vogliono tutti gli atti

(ilmessaggero.it)

L’ex sindaco di Ceccano Roberto Caligiore accusato di associazione a delinquere finalizzato alla corruzione nei pubblici appalti, si è avvalso della facoltà di non ...