Chiusura di locali notturni ad Ancona, festa di Halloween annullata e sigilli all'hotel Casacon (Di giovedì 31 ottobre 2024) La tranquillità di Sirolo, piccolo comune marchigiano situato nella provincia di Ancona, è stata nuovamente scossa dagli interventi delle forze dell'ordine. Durante il primo pomeriggio di oggi, la polizia di Stato ha apposto dei sigilli all'hotel Casacon dopo l'arrivo di segnalazioni riguardanti disturbi alla quiete pubblica e irregolarità nelle autorizzazioni. Anche un altro locale, il Melaluna New Dance di Castelfidardo, ha subito una Chiusura prima di un evento programmato per la serata di Halloween. Questi provvedimenti mettono in luce la crescente attenzione delle autorità sul rispetto delle normative. La situazione dell'hotel Casacon a Sirolo Le difficoltà per l'hotel Casacon cominciano con una stagione estiva contrassegnata da feste prolungate fino a notte fonda e musica a volume elevato.

