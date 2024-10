Chiuso per 3 giorni un tratto della Provinciale 81 tra Mirano e Spinea (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dalle ore 20 di oggi, giovedì 31 ottobre, e fino alla mezzanotte di domenica 3 novembre, sarà Chiuso al traffico un tratto di strada Provinciale 81 tra i Comuni di Mirano e Spinea, per lavori di consolidamento delle banchine.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa Veneziatoday.it - Chiuso per 3 giorni un tratto della Provinciale 81 tra Mirano e Spinea Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dalle ore 20 di oggi, giovedì 31 ottobre, e fino alla mezzanotte di domenica 3 novembre, saràal traffico undi strada81 tra i Comuni di, per lavori di consolidamento delle banchine.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa

