Chi è Sarah Paulson, protagonista di 'Hold Your Breath' (Di giovedì 31 ottobre 2024) E' disponibile, per gli abbonati a Disney+, "Hold Your Breath", film horror-thriller psicologico diretto da Karrie Crouse e Will Joines. Nel cast Sarah Paulson, Amiah Miller, Annaleigh Ashford, Alona Jane Robbins e Ebon Moss-Bachrach. La trama è incentrata su una donna convinta che una presenza sinistra stia minacciando la sua famiglia ed ambientata nell'Oklahoma degli anni '30, durante alcune orribili tempeste di polvere che stanno colpendo la regione. Sarah Paulson, chi è l'attrice amatissima da Ryan Murphy Nata il 17 dicembre 1974 a Tampa, in Florida, Sarah Paulson ha una vasto elenco di premi e riconoscimenti ottenuti nel corso della sua invidiabile carriera: un Primetime Emmy Award, un Golden Globe Award e un Tony Award. Nel 2017, la rivista Time l'ha indicata tra le 100 persone più influenti nel mondo intero.

