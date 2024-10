Chi è Lucas Bravo, protagonista di ‘Libre’ su Prime Video (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mese di novembre 2024 inizia con una interessante novità disponibile su Prime Video. Dal 1 novembre sarà disponibile “Libre”, una pellicola ispirata ai veri eventi di uno dei più noti rapinatori non violenti di Francia, Bruno Sulak, negli anni '80. Come riportato dalla sinossi ufficiale, ecco di cosa parlerà il film: “Ha condotto numerose rapine, poi ha catturato l'attenzione del pubblico per le sue numerose e audaci fughe dalla custodia della polizia, sempre per riunirsi alla sua amata amante e complice Annie, diventando sia il nemico pubblico numero 1 della Francia che un'icona della libertà”. A interpretare il protagonista è Lucas Bravo, negli ultimi tempi diventato celebre in tutto il mondo grazie al personaggio di Gabriel in “Emily in Paris”. Quotidiano.net - Chi è Lucas Bravo, protagonista di ‘Libre’ su Prime Video Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mese di novembre 2024 inizia con una interessante novità disponibile su. Dal 1 novembre sarà disponibile “Libre”, una pellicola ispirata ai veri eventi di uno dei più noti rapinatori non violenti di Francia, Bruno Sulak, negli anni '80. Come riportato dalla sinossi ufficiale, ecco di cosa parlerà il film: “Ha condotto numerose rapine, poi ha catturato l'attenzione del pubblico per le sue numerose e audaci fughe dalla custodia della polizia, sempre per riunirsi alla sua amata amante e complice Annie, diventando sia il nemico pubblico numero 1 della Francia che un'icona della libertà”. A interpretare il, negli ultimi tempi diventato celebre in tutto il mondo grazie al personaggio di Gabriel in “Emily in Paris”.

Lucas Bravo è il protagonista di Libre, nuovo film di Prime Video

