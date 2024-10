Caterina e la sua storia con l’osteoporosi: “Ingannata dall’assenza di dolore ma i modi per fermarla ci sono” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Caterina, 77 anni, ha scoperto di essere affetta da osteoporosi a causa di un improvviso crollo vertebrale, pur non avendo avuto nessun sintomo fino a quel momento. L'endocrinologa Maria Luisa Brandi, presidente della Fondazione Firmo, spiega come le fratture da fragilità potrebbero essere evitate con la continuità assistenziale e un'adeguata prevenzione sulla salute delle ossa, fondamentale soprattutto nelle donne in menopausa. Fanpage.it - Caterina e la sua storia con l’osteoporosi: “Ingannata dall’assenza di dolore ma i modi per fermarla ci sono” Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 77 anni, ha scoperto di essere affetta da osteoporosi a causa di un improvviso crollo vertebrale, pur non avendo avuto nessun sintomo fino a quel momento. L'endocrinologa Maria Luisa Brandi, presidente della Fondazione Firmo, spiega come le fratture da fragilità potrebbero essere evitate con la continuità assistenziale e un'adeguata prevenzione sulla salute delle ossa, fondamentale soprattutto nelle donne in menopausa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:e lacon l'osteoporosi: "Ingannata dall'assenza di dolore ma i modi per fermarla ci sono”;Balivo, chi è il marito della conduttrice di La Volta Buona: “Lui ex di una famosissima att...; Andrea Vianello: «Dopo l'ictus non riuscivo neanche a dire i nomi dei miei figli. Ora ho una seconda vita»;Balivo: «Una sbirciata al telefono di mio marito la do sempre. Non è controllare: è tenersi aggiornati. L’amore è più forte di tutto, ma deve essere pratico; L’incredibiledi Ziae lamissione di amore; “L’ombra di” di Marina Marazza: recensione libro; Approfondisci 🔍

Caterina Ventura: la storia di Simona Ventura e della sua figlia adottiva

(controcopertina.com)

La relazione tra Simona Ventura e la figlia Caterina Ventura è un racconto di amore e di adozione che ha commosso il pubblico. Questa storia si distingue per la sua unicità e per il forte legame che u ...

Andrea Vianello: «Dopo l'ictus non riuscivo neanche a dire i nomi dei miei figli. Ora ho una seconda vita»

(ilmessaggero.it)

Andrea Vianello si è raccontato oggi, martedì 29 ottobre, a La volta buona. Il celebre giornalista e conduttore televisivo, ha ripercorso da Caterina Balivo la sua ...

Donne forti: le regine e le principesse che hanno cambiato la storia

(chedonna.it)

Da Cleopatra a Sissi, da Grace di Monaco a Lady Diana, un viaggio attraverso le vite delle principesse più iconiche della storia.

La7 ripercorre la storia di Caterina De’ Medici e il massacro di San Bartolomeo

(ecodelcinema.com)

Il 24 agosto 1572, la notte di San Bartolomeo rappresenta una svolta tragica nella storia della ... di potere. Caterina De’ Medici: la politica in un mondo di uomini Caterina De’ Medici è una figura ...