Catania beccato con il telecomando passpartout pronto per rubare denunciato

(Di giovedì 31 ottobre 2024) I Carabinieri del Nucleo Operativo diPiazza Dante hannoun 28enne del luogo per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Intorno alle 18.00, una pattuglia dei Carabinieri in moto “civetta” era impegnata in un servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio quando, transitando in Piazza Risorgimento, ha notato tre giovani a bordo di una Volkswagen T-Cross in sosta. Tra di loro c’era anche il 28enne, già noto ai militari per precedenti vicende giudiziarie. Il gruppo ha destato sospetti poiché, notata la presenza dei Carabinieri, ha cercato di defilarsi e assumere un atteggiamento guardingo. I militari, quindi, si sono fermati immediatamente per procedere a un controllo. I militari hanno deciso quindi di controllare il veicolo e identificare i tre soggetti.