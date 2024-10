Carabao Cup 2024/25: sorteggiati i quarti di finale, spicca Tottenham-Manchester United (Di giovedì 31 ottobre 2024) Archiviate le gare di quarto turno della Carabao Cup 2024/25, è già tempo di sorteggi per capire quali saranno gli accoppiamenti dei quarti di finale. Le otto squadre rimaste in corsa per il trofeo sono Arsenal, Brentford, Crystal Palace, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Southampton e Tottenham. Hanno infatti concluso il proprio percorso Manchester City e Chelsea, eliminati nella serata di oggi rispettivamente da Spurs e Magpies. L’urna dei sorteggi ha delineato i seguenti quarti di finale, con le sfide secche che si terranno nella settimana del 16 dicembre. ACCOPPIAMENTI quarti DI finale Carabao CUP 2024/25 Tottenham vs Manchester United Arsenal vs Crystal Palace Newcastle vs Brentford Southampton vs Liverpool Carabao Cup 2024/25: sorteggiati i quarti di finale, spicca Tottenham-Manchester United SportFace. Leggi tutto 📰 Sportface.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Archiviate le gare di quarto turno dellaCup/25, è già tempo di sorteggi per capire quali saranno gli accoppiamenti deidi. Le otto squadre rimaste in corsa per il trofeo sono Arsenal, Brentford, Crystal Palace, Liverpool,, Newcastle, Southampton e. Hanno infatti concluso il proprio percorsoCity e Chelsea, eliminati nella serata di oggi rispettivamente da Spurs e Magpies. L’urna dei sorteggi ha delineato i seguentidi, con le sfide secche che si terranno nella settimana del 16 dicembre. ACCOPPIAMENTIDICUP/25vsArsenal vs Crystal Palace Newcastle vs Brentford Southampton vs LiverpoolCup/25:diSportFace.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Date chiave-25: Premier League, Champions League, FA, vincono Arsenal e Liverpool: Calafiori e Chiesa titolari; Fa: la Coppa d'Inghilterra e Come Vederla; La nuova Champions si sovrappone con la Coppa di Lega: scoppia il caso calendari in Premier;, sorteggi quarto turno: per Guardiola c'è il Tottenham, United contro le Foxes; Premier League, i verdetti: City campione, Tottenham e United in Europa League. Chelsea in Conference; Approfondisci 🔍

Tottenham – Manchester City 2-1 highlights e gol: gli Spurs eliminano Guardiola! – VIDEO

(generationsport.it)

Tottenham - Manchester City 2-1 highlights e gol: Werner e Sarr la spuntano negli ottavi di Carabao Cup 2024/25.

Carabao Cup quarter-final draw: Man Utd, Liverpool, Arsenal & Tottenham learn last eight opponents

(msn.com)

Wembley Stadium and the first major silverware of 2024/25 is that bit closer as the Carabao Cup moves beyond the fourth round stage and into the quarter-finals.

Carabao Cup 2024–25 Quarterfinal Draw: All Fixtures

(msn.com)

The Carabao Cup 2024–25 quarterfinal draw is complete with just eight teams left in the competition fighting it out for the first piece of domestic silverware this season. Southampton and Brentford ...

Carabao Cup quarterfinal draw: Fixtures, match schedule and results for EFL Cup 2024/25

(msn.com)

Premier League teams entered the 2024/25 Carabao Cup at the second-round stage. Here's a breakdown of the schedule and an updated list of results.