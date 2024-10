Can Yaman riceve il Premio Onorario Internazionale al South International Series Festival (VIDEO) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Can Yaman festeggia un nuovo Premio straordinario ovvero il Premio Onorario Internazionale al South International Series Festival. Ecco le immagini da Cádiz. Comingsoon.it - Can Yaman riceve il Premio Onorario Internazionale al South International Series Festival (VIDEO) Leggi tutto 📰 Comingsoon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Canfesteggia un nuovostraordinario ovvero ilal. Ecco le immagini da Cádiz.

Can Yaman a Cadiz in Spagna riceve “International Honorary SISF Member Awards”

