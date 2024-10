Borsa: l'Europa si appesantisce ancora in scia al Nasdaq (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si appesantiscono ulteriormente i listini europei con il Nasdaq che a New York lascia oltre il 2,4%. La peggiore è sempre Parigi che cede l'1,5%. Milano cede l'1,06%, Francoforte l'1,3%, Madrid lo 0,75%. Segue la scia anche Londra che perde l'1%. A Piazza Affari sempre controcorrente Stellantis (+2,3%) grazie ai ricavi in Europa che hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Male Erg (-3,4%), St (-2,9%), A2a (-2,76%), Brunello Cucinelli (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund oscilla sui 129 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,71%. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa si appesantisce ancora in scia al Nasdaq Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Si appesantiscono ulteriormente i listini europei con ilche a New York laoltre il 2,4%. La peggiore è sempre Parigi che cede l'1,5%. Milano cede l'1,06%, Francoforte l'1,3%, Madrid lo 0,75%. Segue laanche Londra che perde l'1%. A Piazza Affari sempre controcorrente Stellantis (+2,3%) grazie ai ricavi inche hanno compensato i numeri peggiori delle stime del Nord America. Male Erg (-3,4%), St (-2,9%), A2a (-2,76%), Brunello Cucinelli (-2,8%). Lo spread tra Btp e Bund oscilla sui 129 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,71%.

