Auto si ribalta e finisce in una scarpata: morti 4 giovanissimi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una tragedia quella avvenuta nella serata di ieri, quando un, con quattro ragazzi a bordo, è finita in una, portando alla morte di essi. L’allarme è arrivato direttamente dai familiari che non vedendo rientrare a casa i giovani, hanno lanciato l’allerta. L’è stata in fondo a un dirupo, con l’abitacolo schiacciato. Nei pressi del veicolo i corpi di ragazzi. Leggi anche: Funerali di Matilde Lorenzi, lo strazio della mamma che crolla in lacrime Leggi anche: Alluvione in Spagna, l’esperto rivela se può accadere anche in Italiasiin unaQuattro ragazzi sononel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 ottobre a Fonni, in provincia di Nuoro, dopo che l’, una Fiat Punto rossa sulla quale viaggiavano, ha perso il controllo,ndosi, uscendo di strada e finendo in una