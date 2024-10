Lanazione.it - Auto distrutta nell’incidente, quattro ragazzi illesi

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Terni, 31 ottobre 2024 – Brutto incidente stradale oggi intorno alle 16:20 sulla statale 79bis Terni-Rieti vicino allo svincolo per il lago di Piediluco. Coinvoltedue, di cui una alimentata a Gpl. Nellec’erano, due in ognuna. E tutti fortunatamente sono rimastinello schianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le due, i soccorritori del 118 e la polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto.